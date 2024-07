Conai l' Italia ricicla il 753 dei rifiuti da imballaggio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nel 2023 l'hato il 75,3% dei suoidi: 10 milioni e 470mila tonnellate su un totale di 13 milioni e 899mila tonnellate immesse al consumo. Una percentuale di riciclo in forte crescita rispetto al 71% circa del 2022, anche per via di una riduzione dei pack immessi al consumo in. Lo annuncia(Consorzio nazionale imballaggi) nella sua Relazione generale. Nel dettaglio, sono statete 418mila tonnellate di acciaio, 59mila di alluminio, 4 milioni e 674mila di carta, 2 milioni e 164mila di legno, 1 milione e 55mila di plastica tradizionale e circa 44mila di bioplastica compostabile, 2 milioni e 46mila di vetro. Se alle cifre del riciclo si sommano quelle del recupero energetico - ossia l'uso deidicome combustibile alternativo per produrre energia - il totale di imballaggi recuperati e non finiti in discarica arriva a 11 milioni e 804mila tonnellate, ossia l'85% dei pack immessi al consumo.