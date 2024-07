Centri estivi allargati Servizio per 454 bimbi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Entrano oggi a pieno regime icomunali. Ilgestito da Nausicaa e a cui l’amministrazione ha affidato l’incarico per il prossimo triennio, si occuperà di 454 bambini tra i 3 e gli 11 anni. Cinque i plessi coinvolti a seconda delle fasce d’età. Ci sono idella scuola dell’infanzia ‘Perticata’ e della scuola dell’infanzia ‘Andersen’ per i piccoli dai 3 ai 6 anni e la scuola primaria ‘Nardi’, la scuola primaria ‘Paradiso A’ e la scuola primaria ‘Paradiso B’ per le bambine e i bambini dai 6 agli 11 anni. Sport, mare, piscina: tante le attività in programma fino al 16 agosto e secondo un orario flessibile. Fino a fine luglio ilsarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 oppure dalle 8 alle 16, con possibilità di mensa e trasporto; dal primo agosto al 16 agosto l’uscita pomeridiana sarà invece anticipata alle 14, sempre con possibilità di mensa e trasporto.