Carboni cessione al River Plate I dettagli dell’operazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Franco, terzino ex Ternana e di proprietà dell’Inter, sta tornando in Argentina. Il giocatore sarà presto un nuovo tesserato del, i– Valentin non è l’unico della famigliaa interessare l’Inter e far lavorare i dirigenti in merito ad un’eventuale. Il fratello Franco sta ormai definendo gli ultimiper iniziare a giocare per ilin Argentina. Il club nerazzurro ha dato l’autorizzazione al terzino per allenarsi con la sua nuova squadra. L’accordo sta per essere chiuso: prestito di 500mila euro con diritto di riscatto a 4 milioni di euro. L’Inter ottiene inoltre la recompra valida fino al dicembre del 2027 a 12 milioni. CHANCE – Franconon è riuscito a ritagliarsi lo spazio giusto in Serie A.