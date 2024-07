Ascolti TV | Martedì 2 Luglio 2024 Austria-Turchia al 27 5% 486 mln La Scelta 9 9% Berlinguer chiude al 6 6%

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) LaNella serata di ieri,, su Rai1 la partita degli ottavi di finale di Euroha conquistato 4.863.000 spettatori pari al 27.5% di share (primo tempo a .000 e il %, secondo tempo a .000 e il %). Su Canale5 La: The Choice ha incollato davanti al video 1.625.000 spettatori pari al 9.9%. Su Rai2 la replica di Boss in Incognito ha convinto 933.000 spettatori pari al 6.3% (presentazione a .000 e il %). Su Italia1 Le Iene presentano Inside ha interessato 853.000 spettatori pari al 7.4% (presentazione: .000 – %). Su Rai3 La Principessa Sissi ha coinvolto 990.000 spettatori pari ad uno share del 5.7%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 831.000 spettatori con il 6.6% di share.