WWE | McIntyre si assicura l’ultimo posto nel MITB

(Di martedì 2 luglio 2024) La puntata di Raw di questa notte ha concluso le qualificazioni per illadder match, in programma nell’omonimo PLE sabato 6 Luglio. I primi cinque partecipanti, decisi nelle scorse settimane, sono: Andrade, Chad Gable, LA Knight, Carmelo Hayes e Jey Uso. Il Main Event di stanotte dello show rosso ha visto affrontarsi Drew, Sheamus e Ilja Dragunov. Questo match a tre avrebbe definito chi, tra questi tre atleti, si sarebbe fregiato dellibero in questa contesa, che in palio ha la famosa valigetta. L’ombra di CM Punk A concludere in suo favore il match è stato lo scozzese, il quale ha ottenuto la vittoria schierando il suo ex amico Sheamus, dopo una poderosa Claymore. Una volta conclusosi lo show, a telecamere spente, Drew ha sfoggiato dinnanzi a tutti il braccialetto rubato all’acerrimo rivale CM Punk, dopo l’aggressione perpetrata ai suoi danni settimana scorsa.