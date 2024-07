Variante del Fossetto Ultimo lotto ci siamo | iniziano gli espropri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Pieve a Nievole, 2 giugno 2024 – Al via le procedure dio sui terreni adiacenti al viale del Melani, a Pieve a Nievole: una parte del quale diventerà una pista ciclabile. Si tratta del progetto per il quarto edelladel: "un lavoro da 12 milioni di euro – fa sapere il sindaco Gilda Diolaiuti – per il quale la Regione Toscana sta recapitando in questi giorni anche gli avvisi di avvio al procedimento per leazioni necessarie alla sua realizzazione, intervento la cui progettazione è ultimata ed è già finanziato per 12 milioni di Euro nell’ambito del FSC 2021/2027". Gliavverranno per i terreni tutto lungo il viale del Melani, tra i quali ce n’è una piccolissima parte anche di proprietà del Comune e la strada diventerà una pista ciclabile e "una parte resterà strada d’accesso per le poche abitazioni che insistono su quella strada", come ha specificato Diolaiuti mentre per il resto del traffico si provvederà alla creazione sul lato nord di una nuovaalternativa per collegare la Valdinievole est ed in particolare Monsummano e Pieve a Nievole direttamente alla Camporcioni e alla zona commerciale.