Tutti insieme contro l’alluvione Nuovo mezzo per i vigili del fuoco

(Di martedì 2 luglio 2024) Tanta gente si è data appuntamento in piazza Cavalli a Casalfiumanese per prendere parte alla cerimonia di ringraziamento delle istituzioni che hanno operato durante gli eventi alluvionali in collina. Una parentesi, molto sentita dalla comunità, che ha visto la presenza della vicepresidente della Regione Irene Priolo, del Capo del Corpo Nazionale deidelCarlo Dall’Oppio e del comandante provinciale Calogero Turturici. Ma anche dei quattro sindaci dei municipi della vallata del Santerno, organizzatori dell’iniziativa, per non dimenticare chi ha prestato soccorso al territorio falcidiato da decine di frane tra la primavera e l’autunno del 2023. Una zona ancora alle prese con la delicata operazione ricostruzione. Applausi, quindi, per Carabinieri, Polizia Locale e Provinciale, Genio ferroviario di Castel Maggiore, Carabinieri forestali, Gev, Gam edelprovenienti da Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Abruzzo, Campania e Lazio.