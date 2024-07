Tour de France sul Galibier il primo show di Pogacar | stacca anche Vingegaard e torna in maglia gialla – La nuova classifica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Sul Colle delil 27 luglio del 1998 Marco Pantani sferrò ilattacco decisivo allaJan Ullrich. Una tappa entrata nella leggenda, che permise al Pirata di compiere la storica doppietta Giro-. 26 anni dopo, Tadejnon si è lasciato sfuggire l’occasione: ilpassa sul, lui punta a ripetere l’impresa che non è più riuscito a nessuno dopo Pantani. Il campione sloveno regala spettacolo: mette la sua squadra a tirare per tutta la salita, poi attacca sulle ultime rampe,l’eterno rivale Jonas. La sua danza in discesa lo porta a guadagnare oltre mezzo minuto. Arriva sul traguardo di Valloire a braccia alzate: si è ripreso la. Ha chiuso ilcapitolo di un’avventura che potrebbe portarlo a riscrivere la storia del ciclismo moderno.