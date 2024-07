Terza età? Una vita piena se non ci si isola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) "Oggi una componente numericamente e socialmente rilevante della popolazione attraversa la cosiddetta. Per questo è fondamentale occuparsene, cercando di capire come favorire l’invecchiamento attivo e come rendere queste persone una risorsa per se stesse e per gli altri". Lo spiega la professoressa Ersilia Menesini, docente di Psicologia dello sviluppo dell’Università di Firenze, che ha curato lo studio portato avanti in collaborazione con la Cisl. "La ricerca – prosegue - evidenzia l’importanza di lavorare sulla, ma indica anche già la strada da percorrere. Un tempo, gli anziani incidevano molto meno sul totale della popolazione e avevano un’aspettativa diridotta. La cosiddettaveniva vissuta senza grandi pretese o attese".