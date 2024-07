Sinistra italiana si scaglia contro Il Tempo ma non paga l' affitto | i conti non saldati

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 2 luglio 2024) Il solito fracasso dei compagni., rispondendo a un articolo del quotidiano «Il», pubblicato sull'edizione di lunedì, non solo s'inventa un «contenzioso», di cui non s'è mai scritto su queste colonne, ma nei fatti conferma quelle morosità che riguardano il circolo romano di via Zabaglia, ovvero la famosa sezione di Testaccio, dove sono stati già ospitati Pci, Pds e Ds. Nessuno di loro, però, deve 102 mila euro all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Pubblica che fa capo alla Regione Lazio), al contrario della forza oggi guidata da Fratoianni. IL DEBITO DI TESTACCIO - «Da gennaio 2023 – appare nella nota inviata dal partito agli organi di informazione – è in corso una mediazione con l'Ater, durante la quale il circolo di SI ha proposto un rientro del debito».