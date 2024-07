Siccità al sud bombe d' acqua al nord; questo pazzo meteo ci costano miliardi di euro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 2 luglio 2024) L’Italia è spaccata in due al momento. Allarme rosso peral Centro Sud e laghi e fiumi invece sopra la media al. A subirne i danni è innanzitutto l’agricoltura. Un esempio? In Puglia il 50% dell’olio è compromesso. Abbiamo un problema: nel nostro Paese è stata registrata una perdita di oltre il 51% di risorse idriche rinnovabili, rispetto alla media storica dal 1950. Ci stiamo desertificando e ci sono regioni con l’agricoltura in ginocchio e bestiame a rischio di morire di fame e di sete. La grandecoinvolge oltre il 50% di Sicilia, Puglia e Basilicata. E si aggiungono criticità nelle zone costiere di Calabria e Sardegna e in alcune del dorsale appenninico e della costa adriatica. La Sicilia è la regione più colpita. I dati dell’Osservatorio sulle Risorse Idriche dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue segnalano che il 27 maggio l’disponibile nei bacini era poco più della metà.