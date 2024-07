Semilia nuovo presidente della Federazione editori digitali

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 2 luglio 2024) Biagioè il. Lo ha deciso all’unanimità l’assemblea della Fed.prende il posto del dimissionario Sebastiano Di Betta che qualche giorno fa aveva così dichiarato: “C’è un tempo per ogni cosa ed oggi, dopo aver avviato la federazione, è necessario che il vertice della stessa venga percepito come una diretta espressione del mondo degli. Ci sono tante sfide da affrontare, tante responsabilità da assumersi ed è giusto, perciò, che la voce della Fed sia la voce degli”.L’Assemblea ha raccolto il suggerimento deluscente, esprimendo apprezzamento per l’eccellente lavoro fatto nell’ultimo anno ed eleggendo l’editore palermitano Biagio. Biagiovanta un’esperienza di oltre vent’anni nel settore dell’a digitale.