Nuovi sistemi di assistenza alla guida i modelli Opel sono pronti

(Di martedì 2 luglio 2024) – Notiziario Motori –ROMA (ITALPRESS) – A partire dal 7 luglio 2024, l’UE renderà obbligatori idisupplementari per le autovetture di nuova immatricolazione (classe M1) e veicoli commerciali leggeri (classe N1). L’obiettivo è ridurre il numero di incidenti sulle strade e quindi salvare vite umane.è ben posizionata in questo campo. Per le sue vetture, dCorsa alCombo, daMokka e Astra all’Grandland, così come per la nuova generazione di veicoli commerciali leggeri (LCV)Combo, Vivaro e Movano, il costruttore offre numerosielettronici diavanzati che rendono lapiù sicura per conducenti e passeggeri, nonchè per tutti gli altri utenti della strada. In futuro, ifurgonisaranno dotati di un massimo di 21di: i leader del segmento.