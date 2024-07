Migliore pizza al taglio | c’è anche un panificio milanese La classifica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024) Milano – C’èunatra le prime dieci migliori pizzerie italiane specializzate nellaal. A sancire la graduatoria la nuova edizione della50 Topin Viaggio in Italia 2024. Al nono posto c’è infatti ilDavide Longoni, a Milano. La guida fotografa un grande miglioramento, in tutte le regioni, di questa specialità molto amata dagli italiani, che riesce ad essereidentitaria a seconda del territorio in cui viene proposta. Attenzione alle lievitazioni, tendenza al crunch, oggi molto di moda, e apprezzatagrazie alla sensazione di leggerezza che regala al morso, assoluta ricerca della qualità nelle materie prime, sono la cornice di un settore importante. La cerimonia di premiazione, durante cui saranno svelate le 100 Migliori Pizzerie Italiane per l'anno in corso, si terrà mercoledì 10 luglio per la prima volta a Milano, al Teatro Manzoni, e sarà condottaquest'anno da Federico Quaranta, volto tv molto amato dal pubblico.