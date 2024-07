Massimo Gelati e Spaghetti Arselle Awards | altra tappa al Remo Beach

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di martedì 2 luglio 2024)faal: presente anche il deus ex machina dell’iniziativa. Prosegue ininterrottamente il percorso targato, il riconoscimento al miglior spaghetto alledella Versilia. Tra gli ospiti delladel premio, nella splendido stabilimento del(Grand Hotel Imperiale), anche Guido Mori, volto noto in Toscana. Un’esplosione di sapori live su Instagram, con migliaia e migliaia di visualizzazioni. L’iconico spaghetto alleè stato preparato in diretta live proprio su Instagram. Nelle cucine delClub, lo chef Simone Lenzi ha acceso i fornelli, cucinando il piatto rivisitato conalla chitarra freschi di un pastificio locale. E impiattando il tutto in maniera impeccabile e moderna.