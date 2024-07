LIVE Nuoto Europei juniores 2024 in DIRETTA | Italia d’oro nella 4×100 femminile! Ora tocca alla staffetta maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.26: Valente, D’Ambrosio, Chiaversoli e Brati al via per l’stile libero uomini che chiude il programma odierno. Queste le Nazionali al via: 1 POL Poland 3:23.11 2 SRB Serbia 3:22.36 3 FRA France 3:21.27 4 ITA Italy 3:18.30 5 GBR Great Britain 3:20.66 6 ESP Spain 3:21.47 7 GER Germany 3:22.66 8 UKR Ukraine 3:23.25 18.24: CHE GARA INCREDIBILE DELLE AZZURRE CHE NON SONO PARTITE CON IL PIEDE GIUSTO MA HANNO RIMONTATO E SONO RIUSCITE A SOPRAVANZARE DI POCHISSIMO LA FRANCIA CON 3’41?12, CONTRO IL 3’41?13 DELLE FRANCESI. BronzoGermania con 3’41?60 18.23: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! 18.21: Ai 300, Francia, Germania 18.20: Ai 200 Ungheria, Francia,18.