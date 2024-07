Listino prezzi e foto della droga sui social | il commercio di stupefacenti sull’asse Roma-Pescara

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 luglio 2024) Vendevano lasui, dove esponevano anche iloltre allamerce. Undi, per il quale 5 i trafficanti sono stati arrestati, mentre per altri 3 è stato disposto l’obbligo di dimora. Guardia di Finanza –repertorio – Ilcorrierecitta.comI provvedimenti restrittivi, emanati a seguito di indagini effettuate con il coordinamento nella direzione tra la Procura presso il Tribunale die la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, sono stati eseguiti dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di, con l’ausilio dei mezzi aerei del Reparto Operativo Aeronavale del capoluogo adriatico, sin dalle prime luci dell’alba. Le indagini durate due anni Le investigazioni, partite nel 2022, hanno permesso di ricostruire i movimentirete di spacciatori che, coordinata dalla regia di un unico nucleo familiare, aveva messo in piedi un lucroso mercato online di prevendita