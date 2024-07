L’exit strategy di Fedez | per cedere Muschio Selvaggio ha strappato a Luis Sal 250mila euro E la bibita con Lazza la lascia volentieri a Del Vecchio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 luglio 2024) Non è certo un anno semplice questo 2024, per. A febbraio si è consumata tristemente la fine della storia con Chiara Ferragni, con tutto lo strascico di dolore privato, riprogrammazione della vita famigliare e impatto “reputazionale”. Poi sono arrivati nuovi problemi di salute, e a maggio la brutta storia del pestaggio di Cristiano Iovino dopo una serata in discoteca a Milano, finita con una denuncia per rissa. Nel mezzo, consigliato dal suo staff e dalla madre che ne cura gli interessi economici,ha pure dovuto mettere la testa sui suoi progetti di business. Cercando di razionalizzare gli investimenti e tenersi lontano da ulteriori guai, emerge ora dalle carte. Già perché negli ultimi mesi, tramite i suoi fiduciari, il rapper ha preso in parallelo due decisioni importanti: quella di mollare l’osso su ““, accettando dila sua quota della ditta che produce il podcast a Lui Sal, e quella di passare in minoranza pure in Boem, la società che produce l’omonimalanciata lo scorso anno con, a favore dell’ascesa del finanziatore n° 1, Leonardo Maria Del