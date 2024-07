Le mosse dei bergamaschi Da Huijsen a Perez passando per Erlic e Balerdi L’Atalanta cerca il tassello giusto in difesa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Al, data l’assenza di Giorgio Scalvini che non rientrerà fino a febbraio, servirà ancora un difensore dopo Ben Godfrey, prelevato dall’Everton per 10 milioni. Djimsiti, Hien e Kolasinac formeranno il terzetto titolare, con Godfrey e un altro centrale ancora da reperire, oltre al capitano Toloi che a 34 anni sarà il sesto del pacchetto. Tanti i nomi accostati alla Dea. Il primo resta quello del 19enne olandese Dean(nella foto) della Juventus,to da mezza Europa: può arrivare in un’eventuale trattativa per Koopmeiners, altrimenti ha un costo che sta lievitando verso i 30 milioni. Più pronto e meno costoso il 25enne argentino Leonardo, centrale dell’Olympique Marsiglia, cresciuto nel Boca Juniors, poi in Bundesliga con il Borussia Dortmund.