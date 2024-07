Lavoratore morto in Reggia CGIL CISL E UIL | morti sul lavoro mai tragiche fatalità precauzioni a tutela lavoratori

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 2 luglio 2024) Caserta. “Ancora una volta siamo costretti a registrare la morte di un operaio sul, che prestava servizio per un’impresa in appalto, avvenuta ieri all’interno del Monumento più importante della nostra provincia e non solo, nell’ambito dell’iniziativa “ Campania Beer Expo”. Lo dichiarano i Segretari Generali diE UIL Caserta, Sonia Oliviero, Giovanni Letizia e Pietro Pettrone. “Siamo in attesa di conoscere le risultanze delle indagini di rito sulle cause dell’incidente, ma in ogni caso vanno fatte delle riflessioni sulle condizioni die sui controlli che dovrebbero essere effettuati dagli Enti preposti e dalle strutture che commissionano e autorizzano i lavori. In particolare gli Enti pubblici, che dovrebbero a maggior ragione garantire la massima sicurezza sia deiinterni che di quelli che operano per conto di ditte esterne.