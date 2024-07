Lanciano in strada le tegole dal tetto della scuola primaria

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 2 luglio 2024) PRATO – Vandali allaAmmannati di Tobbiana, nel comune di Prato: lanciavano ledalverso il marciapiede. Uno dei responsabili, un 14enne, è stato denunciato, si cercano i due ‘complici’ Sul posto, in via del Chiasso, ci sono arrivati gli agentipolizia municipale dopo che era scattato l’allarme. Una volta sul posto hanno constatato la presenza di un folto gruppo di ragazzi, tutti minori, che occupavano tutta laed erano intenti a giocare a calcio, ma l’attenzione degli agenti è stata richiamata dalla presenza di tre ragazzi, anch’essi minorenni, che si trovavano in piedi sule, tra l’ilarità generale, si divertivano a lanciare sul marciapiede leche coprono l’immobile. Alla vista degli agenti i tre ragazzi si sono letteralmente lanciati giù dalcercando di scappare.