La carica dei duecento

(Di martedì 2 luglio 2024) Zanchi Se qualcuno fosse ancora alla ricerca del senso della parola ‘comunità’, gli consigliamo di alzare gli occhi e guardare la foto in questa pagina. Vedrà, in centinaia di braccia alzate in segno di festa, e nella scritta sullo sfondo che ‘geolocalizza’ l’immagine in modo inequivocabile, due esempi concreti del significato di questa parola. Incarnata da tutti quegli associati Ascom Confcommercio che hanno partecipato all’iniziativa ‘Vetrine rossoblù’, lanciata dall’associazione dei commercianti insieme con il Resto del Carlino ed Emil Banca, e dai colori che da sempre rappresentano questa città nel mondo, quelli del Bologna Football Club. Solo una comunità che condivide certi valori e lavora per raggiungere obiettivi precisi poteva mobilitarsi con la passione e l’amore – verso la propria squadra e verso il proprio territorio – che hanno avuto gli oltrecommercianti che hanno partecipato alle ‘Vetrine rossoblù’, e che ieri sono stati tutti premiati con un attestato di partecipazione che ne ha riconosciuto l’impegno.