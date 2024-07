La 16enne che batte il record della Dosso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Viola Canovi, lavelocista di Quattro CastellaCorradini, allenata da Loredana Riccardi, ex tecnico di Zaynab, allo Scientifico ha una media oltre il 9. Difficile dire se questo l’aiuta anche ad andare forte, ma sabato a Castelfranco Emilia ha corso i 100 metri in 11’’62, strappando ilregionale allieve proprio alla. "Sì, è vero, dai, ma solo di un centesimo e a Castelfranco penso di aver fatto la garavita. Di solito ho qualche problema a mettermi in moto e poi mi lancio bene. Questa volta sono partita bene dai blocchi e ho preso un bel vantaggio, sino al titolo regionale". Questo era un titolo emiliano allieve, ma sarebbe potuta andare a La Spezia a correre gli Assoluti, con i grandi e proprio contro la