Keu l’onda lunga del caso pisano | Vogliamo rassicurazioni e bonifica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Empolese Valdelsa, 2 luglio 2024 – Si riaccendono i riflettori sui possibili danni alla salute provocati dal Keu. Nei giorni scorsi a Crespina Lorenzana sono stati rilevati in almeno due pozzi "valori al di sopra dei limiti di concentrazione soglia contaminazione per le acque sotterranee di cromo esavalente e nichel", tanto che il sindaco ha emesso un’ordinanza per vietare l’utilizzo dell’acqua. Quello della contaminazione dei pozzi era una preoccupazione riscontrata anche nel territorio dell’Empolese Valdelsa interessato dall’inchiesta. Lo scorso marzo i residenti, non ricevendo comunicazioni da mesi, avevano manifestato le proprie preoccupazioni al riguardo: Arpat, interrogata da La Nazione, evidenziò come nelle analisi effettuate non c’erano particolari criticità e che le analisi sarebbero continuate seppur con modalità diverse.