Jamie Foxx sulla malattia misteriosa che ha avuto | un mal di testa poi il buio

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 2 luglio 2024)è tornato a parlare dellaper la quale, ad aprile 2023, si trovò per venti giorni in stato di incoscienza.non ha voluto rivelare cosa ha, ma in un video pubblicato su People ha spiegato che tutto è iniziato con un forte mal di, al quale poi è seguito il, perché non ricorda nulla e sa solo che si è svegliato in un ospedale di Atlanta.was spotted in downtown Phoenix, where he told a small group of people that on April 11th, 2023, he had a bad headache, asked a friend for an Advil, and then woke up 20 days later with no memory of what happened. pic.twitter.com/wIhuvN9hCC — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue) July 1, 2024 Nel video che potete vedere qui sopra, il 56enneappare in forma, mentre parla con un gruppo di persone a Phoenix e racconta cosa gli è capitato, specificando di non voler svelare le cause precise in video e raccontando che quel giorno aveva un forte mal di, per il quale aveva preso dell’ipubrofene.