Il dilemma dei compiti estivi | Meglio lasciar fare ai ragazzi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Finita la scuola, iniziano le tanto agognate vacanze estive. Unica nota dolente, i, che idovranno svolgere prima della ripresa delle attività scolastiche. Il dibattito sulla loro reale utilità è sempre aperto: c’è chi sostiene che idelle vacanze sono fondamentali per potenziare gli apprendimenti e mantenere vivi gli argomenti, e c’è chi sottolinea che gli studenti hanno il diritto di riposare ealtre esperienze. "Iarrivano alla fine della scuola stressati e stanchi – spiega Federica Benassi - pronti per tre mesi di meritato riposo. Dopo mesi di impegno e fatica, staccare la spina è fondamentale per la loro crescita". L’efficacia deiè spesso messa in dubbio per l’intervento dei genitori. "Con le migliori intenzioni i genitori si prodigano subito per organizzare il tutto, dimenticando spesso l’importanza di far crescere figli autonomi.