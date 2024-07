Il crollo di Macron e quella patente per le destre La Francia e l’Europa secondo Orsina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 2 luglio 2024) Laha rigettato l’operazione, dice a Formiche.net il prof. Giovanni, direttore della Luiss School of Government e autore per Rubbettino di “Una democrazia eccentrica. Partitocrazia, antifascismo, antipolitica”, ma ilturno è una nuova elezione, non iltempo della stessa partita. Inluogo si apre un dibattito sulla potabilità di alcuni partiti politici, in particolar modo quelli considerati antisistema, anche alla luce dei milioni di voti ottenuti. “La triangolazione alturno? Non dimentichiamo che la prima uscita di Mélenchon è stata contro, non contro la Le Pen”. Il bipolarismo emerso dalle elezioni francesi, almeno in questo primo turno, taglia fuori il centroiano? Quali le causela sua opinione? Non sono così sicuro che il centroiano sia tagliato fuori.