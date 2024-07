Il blitz anti Bosi brucia Segreteria pressione su Venturelli Voci di commissariamento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Nessuna piazzata, nessun intervento fuori posto, voti allineati: nel volto impassibile dei consiglieri e degli assessori c’era tutta la quiete prima della possibile tempesta che potrebbe abbattersi sul gruppo e sul partito di Modena da qui in av. Ilpro Antonio Carpentieri come raccontavamo ieri a discapito di Andrea, rappresentante dell’area Schlein, ha mandato su tutte le furie i vertici di tutti i livelli. In questi giorni si sono spesi Stefano Bonaccini, Davide Baruffi, Luigi Tosiani, Igor Taruffi - la stessa Elly Schlein sta seguendo la vicenda - tutti a cercare di indurre a più miti consigli il partito modenese esortandolo a convergere super il bene della ‘ditta’ e gli equilibri interni. Ma non c’è stato verso: i ribelli guidati dalla segretaria Federica, il capogruppo in pectore Diego Lenzini, lo stesso Antonio Carpentieri, sono andati fino in fondo inaugurando una guerra fredda con Bologna e Roma.