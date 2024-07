Dove mangiare la vera cucina di casa giapponese | apre a Roma un nuovissimo izakaya

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 2 luglio 2024) Ha aperto sabato 29 giugno Ie Koji, nuovoche va ad arricchire ulteriormente la proposta dinipponica a. A capo di questa nuova attività ristorativa in zona Cipro c’è lo chef Koji Nakai che in questa autentica osteriaproporrà i piatti tradizionali della sua terra, gli stessi che da bambino gli preparavano sua mamma e sua nonna. Lo chef e la lunga esperienza in Italia Lo chef Nakai, classe ’84, inizia a lavorare giovanissimo nel mondo della ristorazione senza risparmiarsi, infatti appena ventenne decide di fare le sue prime esperienze nel mercato ittico di Kobe sua città natale e contemporaneamente, lavora nelle cucine di diversi ristoranti della città. Nel 2009 decide di lasciare il Giappone per raggiungere l’Italia e conoscerne la tradizione gastronomica; fa base adasi sposta tra nord e sud alla volta di nuovi ristoranti, e quindi cucine, in cui maturare nuove esperienze da inserire nel suo curricola.