Controlli della Guardia di Finanza sul patrimonio degli ex coniugi panico tra i contribuenti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 2 luglio 2024) Novità sul divorzio, scattano idi Finanzia su redditi eexper debellare ogni occultamento. Al via nuovi accertamenti patrimoniali più approfonditi da partedi. Nel mirino gli ex, ora sarà impossibile mentire sulle risorse per evitare di doverle spartire con il partner dopo il divorzio.di, chi deve temere (Cityrumors.it)Le cause di separazione e divorzio sono spesso una battaglia tra due persone che un tempo si sono amate ma che le circostanzevita hanno portato in altra direzione. Quando il risentimento, la rabbia, la frustrazione fanno prevalere il cuore sulla mente e scatenano odio allora si potrebbe incorrere in una dura lotta all’ultima risorsa.