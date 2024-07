Capitani da Ambrosione | Il Bruco due metri dal verrocchino Mossa troppo giovane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) di Laura Valdesi SIENA Attende davanti a palazzo pubblico, il mossiere Bartolo. Poi si dirige verso l’Entrone, saluta il dottor Raffaello Ciampoli e altri addetti ai lavori. Solo quando arrivano tutti i, si riuniscono insieme a lui per fare presente, con il consueto garbo che si deve ad una persona che vuole bene a Siena, cosa può essere ritoccato. Pochi minuti ed arriva il rompete le righe. Messaggio ricevuto. Qualche malumore c’era stato subito dopo la terza prova, giudicata. Visto quanto è importante la partenza nel Palio degli anni Duemila e ancora di più in quello post covid, tutti inon avrebbero avuto da ridire se Bartoloinvalidava e richiamava le Contrade fra i canapi. Se insomma ladurava qualche minuto in più.