Autostrada A14 chiusa a Cesena | camion di carta a fuoco dopo lo schianto

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 – Ancora una giornata di passione sull’A14. A causa di un incidente che si è verificato tra Valle Rubicone e(con direzione Bologna). Uno dei mezzi coinvolti, un unche trasportava, si è ribaltato e ha poi preso. E’ stato quindi necessario chiudere al traffico il tratto per consentire lo spegnimento dell’incendio e il recupero dei mezzi coinvolti. All’interno del tratto chiuso – come riporta il sito Autostrade del traffico in tempo reale – il traffico è bloccato con 4 chilometri di coda. I percorsi alternativi Chi è diretto a Bologna deve uscire a Valle Rubicone dove si registra un chilometro di coda e rientrare inaver percorso la Via Emilia, statale 9. Si consiglia di anticipare l'uscita a Rimini nord.