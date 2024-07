Austria-Turchia 1-2 | la doppietta di Demiral e un super Gunok regalano a Montella i quarti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Lipsia, 2 luglio 2024 - A separare Vincenzo, l'unico italiano rimasto in questi Europei, e la suadaidi finale c'è l'di Ralf Rangnick. Le due squadre si affrontano alla Red Bull Arena di Lipsia nell'ultimo ottavo di finale di Euro 2024, chi vince sfiderà l'Olanda. Da una parte la nazionale elvetica ha chiuso seconda nel proprio girone, grazie alla vittoria proprio contro l'Olanda nell'ultima giornata, anche Guler e compagni sono arrivati secondi nel gruppo F dopo aver battuto Georgia e Repubblica Ceca e perso contro il Portogallo. Lato formazioni, il commissario tecnico inglese sceglie Arnautovic come punta del suo 4-2-3-1, con Baumgartner, Sabitzer e Schmid appena dietro, in difesa c'è Posch.opta per Yilmaz come prima punta, con i giovani Yildiz e Guler a supporto, in difesa gli "italiani"e Muldur.