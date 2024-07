Ania | nel 2023 pagati 6mld danni clima

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 2 luglio 2024) 11.16 "Nel, l'industria assicurativa nel mondo ha pagato quasi 100mld di euro per sinistri legati a catastrofi naturali. In Italia c'è stato il massimo storico deiassicurati:oltredi cui 5,5mld per eventi atmosferici e 800mln dalle alluvioni in E.Romagna e Toscana". Così Farina ,presidente, all'assemblea dell'associazione, sottolineando che"il cambiamentotico è una sfida cruciale".Solo "il 6% di case è coperto da rischi sisma e alluvione". Tra gli altri dati segnalati, il +4,3% del volume premi Rc auto.