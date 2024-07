A che ore parte il Palio di Siena | il programma della giornata del 2 luglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024), 22024 – Una lunga, che culmina con la carriera delle contrade. Il 2, giorno del, è vissuto con il cuore in gola dalle contrade. Ventiquattro ore impegnative per i contradaioli, che a sera si emozioneranno per i tre giripiazza del Campo del proprio cavallo e fantino. Un appuntamento con una scansione e unben precisi, che si rinnovano diin. Foto Paolo Lazzeroni--:DI- PROVA GENERALE Ma ecco gli orari dell’intera. Alle 7.45 si tiene la Messa del Fantino (officiata da Sua Eminenza il Cardinale e Arcivescovo Augusto Paolo Lojudice presso la Cappella esterna di Palazzo Pubblico), mentre alle 9 è inl’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà, con preavviso alle 8.