(Di lunedì 1 luglio 2024) In risposta a una serie di fattori che potrebbero minacciare la sicurezza dei militarie delle loro famiglie di stanza in, il Comando delle Forze Armate degli Stati Uniti inha deciso di innre ildi vigilanza. Durante i mesi estivi, ildi allarme passa da “Bravo” a “Charlie“, un cambiamento significativo nella scala delle misure di sicurezza. Questo aumento diè stato confermato oggi da una nota ufficiale diffusa a tutte lemilitaripresenti in Italia e nel resto d’. Motivi dell’Secondo la CNN, variemilitariinsono state messe in uno stato dielevato durante il fine settimana per timore di possibiliterroristici.