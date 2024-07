Tragedia a Brindisi giovane di 25 anni precipita nel vano ascensore

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 1 luglio 2024)di 25nelper quattro piani. Inutili i tentativi di salvarle la vita Unadonna di 25ha perso la vita questa mattina a Fasano, in provincia di, dopo essereta neldi un palazzo in via Piave. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, che si trovava al quarto piano dell’edificio, avrebbe richiesto l’per scendere. All’apertura delle porte, però, la cabina non sarebbe arrivata al piano, e la donna sarebbe caduta nel vuoto per diversi metri, finendo sul tetto della cabina che si trovava ferma al primo piano. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo della. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto che constatarne il decesso.