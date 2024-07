Tour de France Il tempo del vino il tempo di Biniam Girmay

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 1 luglio 2024) Le colline di Langhe e Monferrato sono piene di vigne che danno uve pregiate che vengono trasformati in vini raffinati. Vini per i quali ci vuole, moltoper la botte,per la bottiglia,nel bicchiere,in bocca. Certi vini non si sgargarozzano in pochi colpi. Necessitano di pazienza. Quando si pedala in un territorio, si scoprono i luoghi, soprattutto ci si adatta a esso, si diventa, almeno in parte e quasi per osmosi, parte di quei posti. Vale nel peregrinare distratto domenicale, vale, ogni tanto anche nelle corse dei professionisti. È accaduto per esempio oggi, tra Piacenza e Torino, lungo i duecentotrenta chilometri e spicci della terza tappa delde2024. Dopo gli strappi, gli scatti, gli inseguimenti, gli ardori delle prime due tappe verso Rimini e Bologna, i corridori della Grande Boucle hanno deciso di adeguarsi ai tempi delpiemontese.