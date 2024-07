Storia del rapporto nevrotico degli Stati Uniti con gli oli di cottura e qualche consiglio

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 1 luglio 2024) Scorrendo gli scaffali dei supermarket in qualsiasi città, accanto alle bottiglie di prodotti basic come l'olio di colza, l'olio vegetale e l'olio di mais, a causa di una grande richiesta (perlopiù spinta dai social) ci sono oggi una miriade di opzioni esotiche e costose di grande tendenza.esempio? Neglivanno matti per l'olio di vinaccioli, hanno scoperto da poco l'olio di semi di zucca e (permettete il termine boomer) i "foodies" non vogliono altro che l'olio di noce. Oli e grassi di: più scelta uguale più confusione C'è molta confusione al reparto olio in USA. Alcuni di questi prodotti sono commercializzati con termini tecnici come "altamente oleico", "spremuto a freddo" e "ad estrazione elicoidale".