Romanticismo immaginazione e ora libertà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) di Elisenda Sanna* Finalmente libera e non ho aspettato un attimo ad andarmene via per un weekend di riposo: qui è Elisenda dalla Toscana, fuggita dall’afa milanese. Dopo giorni di studio matto e disperatissimo concluso con la serata di ieri al cinema per vedere Inside Out (utile per un ripasso sull’inconscio di Freud), l’esame per cui mi sono preparata tutto l’anno e soprattutto negli ultimi giorni è durato un attimo. Ero arrivata in anticipo di più di mezz’ora a scuola per farmi qualche giro nei corridoi per un’ultima volta, ma la ragazza prima di me ha cominciato in anticipo e neanche il tempo di realizzare che mi sono ritrovata al banco a leggere lo spunto di inglese sule l’, l’ultima cosa che mi sarei mai aspettata.