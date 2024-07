Roma svaligiata la casa di Caterina Balivo ai Parioli | portate via borse Rolex e gioielli

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 1 luglio 2024) Furto nell’abitazione diai. Si sono introdotti nellana della conduttrice televisiva la scorsa notte intorno alle 2.30 e hanno fatto man bassa, ma solo dopo aver bloccato la porta d’ingresso, per evitare di essere disturbati. Furto indiai– foto repertorio -(ilcorrieredellacitta.com) I ladri si sono introdotti al quarto piano della palazzina e si sono intrufolati indella presentatrice, che non era inal momento dell’effrazione, dal balcone. I malviventi non sembrano aver trovato alcun intoppo nella loro incursione notturna. Sono riusciti a prendere vari oggetti di valore nell’appartamento dellae sono andati via indisturbati. A indagare sull’accaduto sono gli agenti di Polizia del Commissariato di Villa Glori per i rilievi del caso.