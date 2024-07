Riconoscimenti | al ricercatore Vittorio Giannetti il Kuriki Award for Young Professionals

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Pisa, 1° luglio 2024 – Importante riconoscimento internazionale assegnato adi Propulsione Aerospaziale della nuova area di ricerca in Space Technologies dell’Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che ha ricevuto il “for” da parte della Electric Rocket Propulsion Society (Erps). Il premio, la cui rilevanza è riconosciuta a livello mondiale, viene conferito in occasione della International Electric Propulsion Conference (Iepc), la conferenza internazionale più rilevante nel settore della propulsione elettrica satellitare, organizzata a cadenza biennale, in città di tutto il mondo. L’edizione 2024 si è conclusa venerdì 28 giugno a Tolosa (Francia).