Perché Mosca è impazzita per Kanye West

(Di lunedì 1 luglio 2024) Domenica la Russia si è fermata, non c’era più nulla di cui parlare, c’era soltanto da scendere in strada e aspettare, verificare in ogni angolo dise la notizia di cui tutti i media parlavano fosse vera:era arrivato nella capitale. Le agenzie battevano a ripetizione la sola notizia degli spostamenti del rapper americano, festeggiati ed enfatizzati: “Grande evento”, ha scritto la Tass. I commentatori hanno parlato di lui, della sua amicizia con lo stilista Gosha Rubchinsky, anche Aleksander Dugin ha iniziato a fare congetture sulla visita inattesa e qualcuno ha messo in giro la voce falsa di un concerto a sorpresa allo stadio Luzhniki.era movimentata, insonne alla vista della prima star occidentale arrivata in Russia, il paese che non vede grandi concerti dal 2022, escluso dai tour di qualunque cantante di rilievo internazionale.