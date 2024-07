Metalmeccanica i lavoratori coinvolti nella crisi di settore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Arezzo, 1 luglio 2024 – Nel primo semestre 2024 è stata registrato un aumento pari a +18.634 del numero dia vario titolo inlegate almetalmeccanico (finanziaria, die transizione, legate alla carenza di materie prime, a tensioni geopolitiche e guerre, delocalizzazioni). Si è passati da 83.817inal 31 dicembre 2023 ai 103.451 del 30 giugno 2024. E' quanto emerge da un report della Fim Cisl. Per quanto riguarda ilmetalmeccanico, dal documento emerge un quadro preoccupante della situazione complessiva del. In particolare si registra un forte calo delle commesse e la conseguente apertura della cassa integrazione in molte delle aziende censite (il campione analizzato comprende 712 aziende metalmeccaniche, di cui 312 sopra i 50 dipendenti e 400 con meno di 50 dipendenti).