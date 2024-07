Maltempo Valle d’Aosta Curcio a Sky TG24 | Situazione difficile ma gestita con unità

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 1 luglio 2024) “È unamacon”. Così Fabrizio, capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, ha spiegato a Skycosa sta succedendo in, dove i nubifragi e ilhanno causato frane, allagamenti, strade bloccate, telefoni in tilt, colate di fango e sfollati. Cogne è isolata e molte persone sono ancora da evacuare. “Il monitoraggio e la chiusura della strada che collega Aosta a Cogne ha permesso di evitare situazioni peggiori”, ha detto. Sulle tempistiche di ripristino del collegamento stradale tra Cogne e il fondoha detto: “I tecnici oggi verificheranno i danni, finora il livello del torrente era molto alto. La strada è parecchio compromessa. Ci vorrà tempo, per il ripristino della viabilità ci potrebbero volere settimane”.