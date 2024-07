Macron spera in un’alleanza con la sinistra per battere Le Pen al ballottaggio ma potrebbe non bastare

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dopo che l’ondata di destra si è abbattuta sulla Francia, con la pesante vittoria al primo turno del Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen che ha ottenuto il 33,1% dei voti, la lista dellae quella di Emmanuelcercano di trovare una qualche forma di accordo in vista dei ballottaggi di domenica. “Dinanzi al Rassemblement National, è arrivato il momento di un’ampia unione chiaramente democratica e repubblicana per il secondo turno”, è quanto dichiara in una nota l’inquilino dell’Eliseo che, dopo aver deciso di sciogliere l’Assemblea Nazionale a seguito della pesantissima débâcle alle recenti elezioni europee, avevato di invertire il trend. Peccato che le cose non siano andate nel verso auspicato da, che ha subito sia l’onta di essere stato surclassato da Le Pen, sia di vedere la sua creatura, la lista Ensemble, finire al terzo posto con un misero 20% delle preferenze, dietro perfino alla coalizione diNouveau Front Populaire, che ha ottenuto il 27,9%.