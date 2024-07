Le nuove offerte ai turisti | Con 60 euro giri e bevi fra i segreti di Firenze E il trash diventa business

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 – Si scrive ‘pub crawl’, si legge strisciare di bar in bar. E alzare pinte, calici da Martini, bicchieri di vino e beveroni local, restando in piedi. Magari per ascoltare i ‘funny facts’: quelli che ti spiegano che dietro quella viuzza, in vicolo dell’Oro, alle spalle di Ponte Vecchio, c’era una celeberrima casa di tolleranza meta dei pupilli fiorentini di metà Ottocento. O che vicino a piazza delle Pallottole, c’è il sasso di Dante, quello su cui il sommo poeta sedeva per sbirciare i lavori di costruzione del Duomo. E via così, snocciolando aneddoti e storia fiorentina in pillole, tutte da buttar giù, magari con un bicchierino di limoncello o un Negroni. Pure quello con aneddoto annesso, visto che il cocktail se l’è inventato il nobile fiorentino, Camillo Negroni in via Tornabuoni negli anni Venti.