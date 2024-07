La teoria dell’autogolpe in Bolivia | perché l’ex Morales accusa il presidente di aver orchestrato tutto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Le immagini dei blindati che entrano in Plaza Murillo e che sfondano la porta del Palacio Quemado dove si trovava Luis Arce, attualedello Stato Plurinazionale della, hanno fatto il giro del mondo. Così come sono circolate nella stampa internazionale le immagini dell’autore di questo golpe non riuscito, il generale Juan José Zuñiga, arrestato mentre realizza una conferenza stampa improvvisata. In risposta all’azione di Zuñiga, Arce ha chiamato il popolo a sostegno della democrazia, nominando nuove cariche alla guida delle forze armate e ricevendo (almeno all’inizio) anche il sostegno di quello che ultimamente è il suo più grande avversario politico:Evo. A pochi giorni però dai fatti del 26 di giugno si rincorrono le voci di un presunto “autogolpe” che Luis Arce avrebbe organizzato per rafforzare una posizione politica indebolita e logorata dalla crisi economica e dalle lotte intestine dentro il “vecchio” MAS (Movimento al Socialismo).