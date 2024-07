La grande impresa di Spalletti-Gravina | mettere tutti d’accordo da Nord a Sud di destra e di sinistra

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2024)sono riusciti in una: quella di unire quasi tutta Italia sulle critiche nei confronti della Nazionale italiana per il rendimento a Euro 2024. Il percorso degli azzurri è stato imbarazzante: dopo l’esordio (stentato) contro l’Albania, la squadra non ha quasi toccato palla contro la Spagna, poi la ciliegina sulla torta delle prestazioni contro Croazia e Svizzera. In particolar modo la gara contro Xhaka e compagni è incommentabile: l’Italia è stata completamente schiacciata da un avversario nettamente inferiore, non ha dato mai l’impressione di rientrare in partita e l’unica vera occasione da gol è nata da un ‘pasticcio’ della difesa della Svizzera. Alla squadra italiana è mancato tutto: qualità, cattiveria e idee di gioco.