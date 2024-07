JuVaughn Harrison si salva | quarto ai Trials ma sarà alle Olimpiadi Tamberi ritrova un grande rivale McEwen vince

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Istatunitensi sono rinomati per la loro brutalità: i primi tre guadagnano il diritto di rappresentare gli USA, tutti gli altri si devono accontentare di guardare i Giochi davanti al televisore come i comuni mortali. Un diktat che non ammette appelli: o sei tra i primi tre oppure addio cinque cerchi, altri risultati e il palmares non vengono presi in considerazione. Anche grandi nomi ci hanno lasciato le penne nel recente passato e anche quest’anno (basti pensare a Christian Coleman e ad Athing Mu). C’è però un paletto a cui bisogna sottostare, ovvero essere in possesso del minimo richiesto dal CIO o rientrare nelle posizioni utili per l’ammissione all’evento attraverso il ranking stilato da World Athletics. Proprio a questo regolamento si affida: il ribattezzato Mr Jump ha chiuso alposto la gara di salto in alto a Eugene, ma due atleti che lo hanno preceduto, ovvero Caleb Snowden e Tyus Wilson, non sono in possesso del minimo (2.